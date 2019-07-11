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Зеленский проинформировал Кличко о намерении изменить руководство Киевом

Действующий мэр предложил провести в столице Украины досрочные выборы
Президент Украины Владимир Зеленский Официальный сайт Администрации Президента Украины/Creative Commons Attribution 4.0 International
Описание
Президент Украины Владимир Зеленский
© Официальный сайт Администрации Президента Украины/Creative Commons Attribution 4.0 International

КИЕВ, 11 июля. /ТАСС/. Мэр Киева и глава городской госадминистрации (КГГА) Виталий Кличко сообщил, что получил от президента Владимира Зеленского официальное подтверждение предстоящего изменения системы руководства городом.

"Вчера вечером (10 июля) у меня состоялась встреча с президентом Зеленским. Президент подтвердил слухи, которые ходят давно, о разделении полномочий в управлении столицей, - сказал Кличко в видеокомментарии в Facebook. - Председатель КГГА - его вертикаль и он собирается туда назначить своего человека. Спасибо, что пообещал предупредить, не из прессы я узнаю, когда именно это произойдет".

В этой связи Кличко заявил, что считает "лишение избранного мэра исполнительных полномочий возвращением методов (Виктора) Януковича и утратой Киевом самоуправления, когда мэр выполняет декоративную функцию, а городом управляет назначенный сверху человек, которого киевляне не выбирают и который, соответственно, перед обществом не имеет никаких обязательств". По словам мэра, "такого нет ни в одной европейской столице, ни в одном городе".

В связи с этим Кличко предложил провести в столице досрочные местные выборы. "И, я уверен, и озвучил это: если так нужно иметь в столице "своего" мэра, пусть пройдут досрочные выборы и пусть киевляне выберут того, кому доверяют", - сказал Кличко.

Ранее украинские СМИ сообщали, что Киевскую городскую госадминистрацию может возглавить гендиректор телеканала "1+1" Александр Ткаченко. В частности, по данным издания "КиевVласть", уже в эту пятницу Зеленский назначит Ткаченко главой КГГА. Также будут заменены все заместители, кроме двоих - Петра Пантелеева и Дмитрия Давтяна.

Александр Ткаченко является генеральным директором телеканала "1+1", принадлежащего олигарху Игорю Коломойскому. На внеочередных выборах в Верховную раду Ткаченко баллотируется по списку партии "Слуга народа" под №9.

По закону "О столице Украины - городе-герое Киеве", с 2010 года посты киевского городского головы (мэра) и главы горадминистрации могут занимать разные лица, и президент имеет право назначать главу КГГА по своему усмотрению, тогда как мэр - это избираемая должность.Тем не менее, эти две должности до сих пор всегда совмещал один человек. Предыдущие власти объясняли это необходимостью избегать внутригородского конфликта.

Теги
УкраинаКличко, Виталий ВладимировичКоломойский, Игорь ВалерьевичЗеленский, Владимир Александрович
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