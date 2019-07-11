Зеленский проинформировал Кличко о намерении изменить руководство Киевом

КИЕВ, 11 июля. /ТАСС/. Мэр Киева и глава городской госадминистрации (КГГА) Виталий Кличко сообщил, что получил от президента Владимира Зеленского официальное подтверждение предстоящего изменения системы руководства городом.

"Вчера вечером (10 июля) у меня состоялась встреча с президентом Зеленским. Президент подтвердил слухи, которые ходят давно, о разделении полномочий в управлении столицей, - сказал Кличко в видеокомментарии в Facebook. - Председатель КГГА - его вертикаль и он собирается туда назначить своего человека. Спасибо, что пообещал предупредить, не из прессы я узнаю, когда именно это произойдет".

В этой связи Кличко заявил, что считает "лишение избранного мэра исполнительных полномочий возвращением методов (Виктора) Януковича и утратой Киевом самоуправления, когда мэр выполняет декоративную функцию, а городом управляет назначенный сверху человек, которого киевляне не выбирают и который, соответственно, перед обществом не имеет никаких обязательств". По словам мэра, "такого нет ни в одной европейской столице, ни в одном городе".

В связи с этим Кличко предложил провести в столице досрочные местные выборы. "И, я уверен, и озвучил это: если так нужно иметь в столице "своего" мэра, пусть пройдут досрочные выборы и пусть киевляне выберут того, кому доверяют", - сказал Кличко.

Ранее украинские СМИ сообщали, что Киевскую городскую госадминистрацию может возглавить гендиректор телеканала "1+1" Александр Ткаченко. В частности, по данным издания "КиевVласть", уже в эту пятницу Зеленский назначит Ткаченко главой КГГА. Также будут заменены все заместители, кроме двоих - Петра Пантелеева и Дмитрия Давтяна.

Александр Ткаченко является генеральным директором телеканала "1+1", принадлежащего олигарху Игорю Коломойскому. На внеочередных выборах в Верховную раду Ткаченко баллотируется по списку партии "Слуга народа" под №9.

По закону "О столице Украины - городе-герое Киеве", с 2010 года посты киевского городского головы (мэра) и главы горадминистрации могут занимать разные лица, и президент имеет право назначать главу КГГА по своему усмотрению, тогда как мэр - это избираемая должность.Тем не менее, эти две должности до сих пор всегда совмещал один человек. Предыдущие власти объясняли это необходимостью избегать внутригородского конфликта.