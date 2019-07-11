Белоруссия сохраняет планы по присоединению к ВТО в июне 2020 года

МИНСК, 11 июля. /ТАСС/. Правительство Белоруссии рассчитывает завершить переговоры о присоединении страны к Всемирной торговой организации (ВТО) до 12-й министерской конференции организации, которая пройдет в июне 2020 года. Об этом сообщили в четверг в пресс-службе правительства по итогам состоявшейся в Женеве встречи первого вице-премьера Александра Турчина с генеральным директором ВТО Роберту Азеведу.

"Первый заместитель премьер-министра подчеркнул готовность правительства двигаться по предложенному плану, чтобы завершить переговоры по присоединению Беларуси к организации до 12-й министерской конференции ВТО в июне 2020 года", - отметили в Совмине.

По словам Турчина, Белоруссия является "наибольшей экономикой из всех активных присоединяющихся стран, поэтому исходит из того, что присоединение Беларуси "выгодно всем членам ВТО и самой организации". Гендиректор ВТО заявил, что Белоруссия находится "в стратегическом фокусе организации для скорейшего оформления членства в ВТО", - отметили в пресс-службе белорусского правительства.

Белоруссия ведет переговоры о вступлении в ВТО с 1993 года, на сегодняшний день все партнеры страны по Евразийскому экономическому союзу уже стали членами организации. Принципиальное решение об активизации соответствующего переговорного процесса было принято президентом Белоруссии Александром Лукашенко в марте 2016 года. Ранее сообщалось, что Минск планирует завершить все двусторонние переговоры, в том числе с США, по вступлению в ВТО осенью 2019 года.