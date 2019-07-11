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Парламентские выборы на Украине - 2019

Три социологических центра проведут национальный экзитпол на выборах в Раду 21 июля

Организаторы экзитпола проведут опрос на 300 участках

КИЕВ, 11 июля. /ТАСС/. Три социологических центра - фонд "Демократические инициативы", Центр Разумкова и Киевский международный институт социологии (КМИС) - проведут национальный экзитпол на досрочных выборах депутатов Верховной рады 21 июля. Об этом сообщила в четверг на пресс-конференции директор фонда "Демократические инициативы" Ирина Бекешкина.

"Первые результаты будут обнародованы 21 июля в 20:00 по состоянию на 18:00, а окончательные данные организаторы назовут в 22:00", - сказала Бекешкина.

В свою очередь генеральный директор КМИС Владимир Паниотто уточнил, что организаторы экзитпола проведут опрос на 300 участках. По его словам, "кроме теоретической ошибки, которая составляет 1,3%, возможны и другие факторы влияния на результат экзитпола".

"Опыт показывает, что ошибка будет от 2,5% для лидеров, в данном случае (президентской партии) "Слуга народа", и от 0,5% до 1% для других партий", - сказал он.

Фонд "Демократические инициативы", Центр Разумкова и КМИС проводили национальный экзитпол во время первого и второго тура президентских выборов в стране. Он практически совпал с официальными итогами голосования.

21 июля выборы пройдут по действующему избирательному законодательству, предусматривающему смешанную систему (половина депутатов избирается по пропорциональной системе, вторая половина - по мажоритарной), закрытые партийные списки и 5%-ный проходной барьер. Украинцы изберут 225 депутатов по партийным спискам и 199 в мажоритарных округах. ЦИК зарегистрировал списки 22 партий (всего 2761 кандидат) и 3184 кандидата по мажоритарным округам.

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УкраинаПарламентские выборы на Украине - 2019
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