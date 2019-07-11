Reuters: экс-премьер Франции Фийон и его жена предстанет перед судом

ПАРИЖ, 11 июля. /ТАСС/. Бывший премьер-министр и кандидат в президенты Франции Франсуа Фийон, а также его супруга Пенелопа предстанут перед судом в начале 2020 года по делу о создании фиктивных рабочих мест. Об этом сообщает в четверг агентство Reuters.

По его данным, заседания должны проходить с 24 февраля по 10 марта 2020 года. Точные даты могут быть названы после 12 сентября.

Расследование предполагаемых злоупотреблений Фийона бюджетными средствами началось еще в 2017 году. В начале года политик, считавшийся фаворитом предстоявших весной президентских выборов, оказался в центре громкого скандала после серии публикаций в независимой французской газете Le Canard enchaine. Издание утверждало, что супруга политика Пенелопа Фийон долгое время числилась его помощником в Национальном собрании и получала за это жалованье, однако "не выполняла никакой реальной работы", при этом ей было выплачено около полумиллиона евро.

Сам Фийон (в прошлом премьер и депутат многих созывов парламента) категорически отрицал какие-либо нарушения.