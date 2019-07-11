Россия ожидает от Албании во главе ОБСЕ нейтральной позиции по Косово

ВЕНА, 11 июля. /ТАСС/. Россия рассчитывает, что Албания будет придерживаться нейтральной позиции в качестве председателя ОБСЕ в 2020 году в вопросе урегулирования ситуации в Косово. Об этом заявил в четверг постоянный представитель России при организации Александр Лукашевич.

Лукашевич обратил внимание постоянного совета ОБСЕ, что серьезным вызовом европейской безопасности остается ситуация в Косово, ставшем "серой зоной" для наркотрафика и оргпреступности. Вместо ответственного диалога с Белградом Приштина озабочена лишь агрессивным самоутверждением в регионе и наращиванием давления на сербское население края, подрывая многолетние усилия международного сообщества по мирному урегулированию.

"Напоминаем, что основой урегулирования косовской проблемы и любой связанной с ней международной деятельности остается резолюция 1244 СБ ООН. Исходим из того, что, находясь на посту Действующего председателя ОБСЕ, Албания будет подходить к этому вопросу исключительно со статусно-нейтральных позиций. Иное будет отходом от имеющихся полномочий", - подчеркнул Лукашевич.

В 2020 году председательство ОБСЕ перейдет к Албании от Словакии.