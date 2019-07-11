Парламент Египта продлил на три месяца режим ЧП

ТАСС, 11 июля. Египетский парламент утвердил указ президента страны о продлении на три месяца режима чрезвычайного положения. Об этом сообщил в четверг телеканал Al Arabiya.

По его данным, режим ЧП будет действовать во всех провинциях Египта с 25 июля по 25 октября 2019 года. Резолюция парламента предписывает силовым структурам страны принимать все необходимые меры для борьбы с терроризмом и экстремизмом.

Чрезвычайные меры были введены в Египте в апреле 2017 года после терактов в церквях в городах Танта и Александрия, где во время празднования Пальмового (Вербного) воскресенья погибли 45 человек, свыше 120 пострадали. Ответственность за атаки взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ).

После этого президент страны Абдель Фаттах ас-Сиси объявил о решении ввести чрезвычайное положение сроком на три месяца с возможностью продления. С тех пор режим ЧП с одобрения правительства и парламента продлевается каждые три месяца.