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Парламент Египта продлил на три месяца режим ЧП

По данным Al Arabiya, он будет действовать во всех провинциях страны до 25 октября

ТАСС, 11 июля. Египетский парламент утвердил указ президента страны о продлении на три месяца режима чрезвычайного положения. Об этом сообщил в четверг телеканал Al Arabiya.

По его данным, режим ЧП будет действовать во всех провинциях Египта с 25 июля по 25 октября 2019 года. Резолюция парламента предписывает силовым структурам страны принимать все необходимые меры для борьбы с терроризмом и экстремизмом.

Чрезвычайные меры были введены в Египте в апреле 2017 года после терактов в церквях в городах Танта и Александрия, где во время празднования Пальмового (Вербного) воскресенья погибли 45 человек, свыше 120 пострадали. Ответственность за атаки взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ).

После этого президент страны Абдель Фаттах ас-Сиси объявил о решении ввести чрезвычайное положение сроком на три месяца с возможностью продления. С тех пор режим ЧП с одобрения правительства и парламента продлевается каждые три месяца.

Теги
ЕгипетСиси, Абдель Фаттах, ас-
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