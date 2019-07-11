Луценко пообещал завести дело за показ на Украине нового фильма Оливера Стоуна

КИЕВ, 11 июля. /ТАСС/. Генеральная прокуратура Украины откроет дело в случае, если телеканал "112 Украина" покажет анонсированный им ранее фильм американского режиссера Оливера Стоуна о событиях в стране, происходивших с 2013 года. Об этом в четверг заявил глава ведомства Юрий Луценко в своем видеообращении.

"За любые попытки прошлые - телемост [Киев - Москва] - и будущие - демонстрация российско-украинского фильма, который рекламируется на канале [Виктора] Медведчука, будет ответственность", - сказал Луценко в обращении на странице в Facebook.

В этой связи генпрокурор отметил, что "статья 111 "Государственная измена" и статья 358 "Финансирование терроризма" [Уголовного кодекса Украины] дают основания для допроса всех причастных к этим грязным пророссийским махинациям". Луценко добавил, что решение о возбуждении дела будет принято в целях защиты интересов государства.

Телеканал "112 Украина" 2 июля анонсировал премьеру фильма "В борьбе за Украину" американского режиссера Оливера Стоуна. Он был показан 6 июля на кинофестивале в Таормине, российская премьера состоится на телеканале "Россия-1" 19 июля, украинская, как ожидается, - 16 июля.

В фильме рассказывается о событиях на Украине после "майдана" в феврале 2014 года, которые привели к отстранению от власти президента Виктора Януковича. Главными спикерами в фильме стали президент России Владимир Путин и глава политсовета украинской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук.