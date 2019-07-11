Суд ЕС отменил санкции 2018 года против Януковича и его команды

КИЕВ, 11 июля. /ТАСС/. Суд Европейского Союза вынес решение об отмене санкций в отношении экс-президента Украины Виктора Януковича и его окружения.

Об этом сообщает издание "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу суда.

"Суд Европейского Союза вынес решение об отмене санкций ЕС по искам Виктора Януковича, Александра Януковича, Александра Клименко, Сергея Арбузова, Виктора Пшонки, Артема Пшонки и Андрея Клюева", - приводит газета судебное постановление.

Впервые семь указанных лиц были внесены в санкционный список ЕС в 2014 году на основании уголовного дела, возбужденного на Украине после государственного переворота. Новые власти обвинили Януковича и его окружение в хищении государственных средств и их незаконном перемещении за пределы Украины. Сам Янукович неоднократно заявлял, что эти дела носят заказной политический характер и что никаких средств он за рубеж не выводил. Он обжаловал санкции в суде.

