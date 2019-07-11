Замглавы УВКБ: ООН могла бы сотрудничать с МЧС России по лагерям беженцев в Бангладеш

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Управление верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ) могло бы сотрудничать с российским МЧС по улучшению условий в наиболее переполненных лагерях для беженцев, таких как Кокс-Базар в Бангладеш. Об этом заявил в интервью ТАСС заместитель верховного комиссара ООН по делам беженцев Джордж Окот-Оббо.

"Во многих из этих лагерей очень тяжелые условия для беженцев. Мы много работаем, чтобы улучшить эти условия, но можно сделать еще больше, - отметил он. - Мы могли бы сотрудничать с МЧС на этом направлении, особенно в таких лагерях, как Кокс-Базар, где требуется тяжелая строительная техника".

Представитель УВКБ добавил, что существует много переполненных лагерей, где сложились тяжелые условия, связанные с проживанием, питанием и лечением, и Кокс-Базар в Бангладеш, где находятся беженцы из Мьянмы, - один из наиболее перенаселенных.

По словам Окот-Оббо, для обеспечения возвращения беженцев по всему миру в свои дома необходимо приложить очень много усилий. "Есть много затяжных ситуаций, - указал он. - Это означает, что беженцы находятся за пределами своих домов более пяти лет. Мы сталкиваемся с ситуациями, когда подобное положение длится гораздо дольше: некоторые люди являются беженцами во втором или третьем поколении. Например, афганские беженцы, которые находятся в Пакистане и Иране, остаются в таком статусе уже сорок лет".

Ситуация в штате Ракхайн в Мьянме обострилась в августе 2017 года, когда боевики движения "Араканская армия спасения рохинджа", образованного в 2013 году, напали на 30 опорных пунктов полиции. После этого силы безопасности республики начали в регионе силовую операцию. В прошлом в Ракхайне неоднократно вспыхивали конфликты на религиозной почве, приводившие к столкновениям между мусульманами рохинджа и местными буддистами.

Из Мьянмы в Бангладеш, по информации ООН, бежали более 720 тысяч рохинджа. В лагере Кокс-Базар проживают около 200 тыс. беженцев.