Замглавы УВКБ: ООН надеется на содействие МЧС РФ в области чрезвычайного реагирования

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Управление верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ) надеется на помощь МЧС РФ в области чрезвычайного реагирования и готово обсуждать детали такого содействия. Об этом заявил в интервью ТАСС заместитель главы УВКБ Джордж Окот-Оббо.

"Мы сотрудничаем с МЧС России с 1993 года. Почему мы подписали соглашение (меморандум о сотрудничестве в июне этого года - прим. ТАСС) и чего ожидаем от него, так это того, что оно охватит 70 миллионов перемещенных лиц, - сказал он. - Около 25 миллионов из них являются беженцами, за обеспечение защиты и помощи которым мы несем ответственность".

"Соглашение с МЧС подразумевает такое сотрудничество, при котором огромные возможности российского министерства могли бы использоваться для оказания нам помощи в реагировании на чрезвычайные ситуации, - отметил он. - Рассчитываем на дальнейшие переговоры в целях выработки деталей этого сотрудничества".

УВКБ, продолжил собеседник агентства, ожидает, что сотрудничество будет включать такие аспекты, как наземные и воздушные средства, которых у МЧС очень много. "МЧС обладает большим опытом и знаниями. Рассчитываем на сотрудничество и по подготовке кадров, - сказал Окот-Оббо. - У нас могут быть программы обмена, в том числе кадрами. В широком смысле это и есть цель подписанного соглашения".

Хорошие перспективы

Замглавы управления считает очень хорошими перспективы взаимодействия с РФ. "Российская Федерация - крупный мировой игрок. В глобальном масштабе у нас много чрезвычайных ситуаций, - продолжил он. - Поэтому мы рассчитываем, что определим много тем, по которым можем сотрудничать и помогать друг другу".

Собеседник агентства особо отметил партнерство с МЧС по вопросам логистики. "Наш опыт взаимодействия с 1993 года показывает, что мы можем очень хорошо сотрудничать в этой области. Кроме того, мы можем обмениваться знаниями, - обратил внимание Окот-Оббо. - С нашей стороны это опыт в гуманитарной области, в сфере работы с перемещенными лицами, защиты и поиска решений для перемещенных лиц".

По его словам, МЧС РФ "обладает обширными профессиональными, техническими и научными знаниями в том, что касается реагирования на чрезвычайные ситуации". "Это еще одна область, в которой мы ожидаем взаимовыгодного сотрудничества", - заявил замглавы УВКБ.