Французский министр уволил директора кабинета на фоне разоблачений в прессе

ПАРИЖ, 11 июля. /ТАСС/. Министр экологического перехода и бывший спикер нижней палаты парламента Франции Франсуа де Рюжи освободил от должностных обязанностей главу своего кабинета Николь Кляйн после появления в СМИ информации о том, что она незаконно сохранила за собой социальное жилье в Париже. Об этом сообщает в четверг газета Ouest-France.

"Франсуа де Рюжи ясно дал понять, что хочет, чтобы я ушла", - приводит издание слова Кляйн. Позже в министерстве подтвердили новость о ее увольнении.

Впервые компрометирующая информация об экс-префекте департамента Атлантическая Луара, до последнего времени занимавшей пост главы кабинета де Рюжи, появилась в среду на сайте интернет-издания Mediapart. Оно в частности утверждало, что с 2006 по 2018 года Кляйн исполняла обязанности префекта и проживала за пределами Парижа, однако перед отъездом "законсервировала" квартиру, "оставив без возможности получить социальное жилье одного из 200 тысяч человек, которые годами ожидают очереди на него". Речь идет о так называемом HLM - жилплощади, которая находится в собственности государства и сдается в аренду по низкой цене.

Увольнение сотрудника аппарата министра произошло на фоне скандала, который развернулся вокруг де Рюжи после публикации Mediapart, в которой интернет-издание обвинило его в нецелевой трате бюджетных средств. Согласно размещенной на сайте статье, де Рюжи в свою бытность на посту председателя Национального собрания в период с октября 2017 по июнь 2018 года организовал в своей рабочей резиденции, особняке Лассе целый ряд пышных приемов гостей, где им в изобилии подавалось дорогое шампанское, коллекционные вина, крупные омары, черная икра. Гости, однако, по данным сайта, не имели непосредственного отношения к политике и его работе.

В четверг министр, отправившийся с визитом в департамент Де-Севр, был вынужден прервать поездку на фоне акций протеста, участники которых требовали его отставки. Ранее утром он опубликовал на своей странице в Facebook большой пост с объяснением сложившейся ситуации, опровергнув утверждения Mediapart и прикрепив к записи полный список вопросов, заданных ему журналистами и своих ответов на них.