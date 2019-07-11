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Премьер Италии выразил доверие Сальвини после публикаций о финансировании его партии из РФ

Судебно-следовательные органы делают свою работу и проверяют факты, заявил Джузеппе Конте

РИМ, 11 июля. /ТАСС/. Премьер-министр Италии Джузеппе Конте выразил полное доверие вице-премьеру, главе МВД Маттео Сальвини, лидеру партии "Лига", которая подозревается в получении финансирования из РФ. Об этом глава правительства заявил в четверг, передает агентство ANSA.

"Я всегда руководствуюсь доверием. Сальвини сделал заявление, и я верю министру", - сказал Конте, комментируя публикацию на американском сайте BuzzFeed аудиозаписи беседы одного из соратников Сальвини президента ассоциации "Ломбардия-Россия" Джанлуки Савоини с предполагаемыми российскими предпринимателями, с которыми обсуждалась возможность финансирования партии в преддверии европейских выборов.

В отношении открытого прокуратурой Милана расследования этого дела Конте отметил, что "судебно-следовательные органы делают свою работу и проверяют факты". Он также признался, что у него не было времени ознакомиться с аудиозаписью.

Ранее Сальвини опроверг сообщения СМИ о том, что получал деньги из Москвы, и объявил, что подаст иск за клевету на любое издание, утверждающее обратное.

Теги
ИталияРоссияКонте, ДжузеппеСальвини, Маттео
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