Моралес: президент России возглавляет усилия по борьбе за защиту международного порядка

МОСКВА, 11 июля. /ТАСС/. Многонациональное государство Боливия поддерживает усилия президента РФ Владимира Путина в борьбе за защиту международного порядка и уважения каждого народа на планете. Об этом заявил глава южноамериканской республики Эво Моралес на пресс-конференции по итогам встречи с российским коллегой.

"Именно президент России возглавляет усилия по борьбе за защиту международного порядка, за недопущение использования силы в международных делах, за недопущение вмешательства во внутренние дела других государств, за отстаивание суверенитета государств, - сказал Моралес. - В этом мы стоим плечом к плечу".

Он отметил, что ключевой задачей стран является сохранение многонациональности на планете. "Мы боремся вместе. За общие права, за достоинство каждой страны, каждого народа. В конечном счете мы боремся за то, чтобы наша планета была действительно многонациональна. Мы очень разные, но мы должны понимать, что в этом многообразии наша сила, и мы должны уважать отличия и специфику каждой отдельной страны".

11 июля состоялась встреча президентов России и Боливии Владимира Путина и Эво Моралеса. По итогам переговоров стороны заключили ряд соглашений. В завершение встречи главы государств подписали совместное заявление об укреплении координации в международных делах.