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Ядерное оружие, космос, ИИ, гиперзвук. В США назвали приоритеты военной модернизации

Соответствующие пункты обозначил выдвинутый на пост нового председателя Комитета начальников штабов вооруженных сил Соединенных Штатов генерал Марк Милли

ВАШИНГТОН, 11 июля. /ТАСС/. Дальнейшее развитие ядерных и гиперзвуковых вооружений, космических систем, а также разработки в сфере искусственного интеллекта являются приоритетами военной модернизации США. Об этом сообщил в четверг выдвинутый президентом Дональдом Трампом на пост нового председателя Комитета начальников штабов вооруженных сил (ВС) США генерал Марк Милли.

Выступая на слушаниях, посвященных рассмотрению его кандидатуры, в комитете по делам ВС Сената Конгресса США, генерал назвал своими "ключевыми приоритетами" обозначенные направления военной модернизации.

При этом Милли подтвердил, что выступает за сохранение ядерной триады США. "Важно сохранить все три составные части [арсенала стратегического сдерживания США]", - убежден Милли.

Теги
СШАТрамп, Дональд
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