Вице-премьер Италии заявил, что получал в Москве матрешки и игрушки, а не финансирование

РИМ, 11 июля. /ТАСС/. Вице-премьер, глава МВД Италии Маттео Сальвини в очередной раз публично выступил с опровержением публикации американского сайта BuzzFeed, в которой утверждается, что его партия "Лига" получала финансирование из РФ. По его словам, он не получал ни цента ни от одного из иностранных государств.

"Из Москвы я привозил только матрешек и Машу и медведя для моей дочери", - заявил Сальвини в четверг журналистам, передает Radio-1.

Мультипликационная серия о Маше и медведе давно очень популярна в Италии, где приобретены права не только на ее показ по телевидению, но и на продажу всей сопутствующей продукции.

Сальвини известен своим положительным отношением к России и ее руководству. У "Лиги" заключен меморандум о межпартийном сотрудничестве с "Единой Россией". Политик последовательно выступает за отмену антироссийских санкций. На книжной полке в его кабинете секретаря партии в штаб-квартире в Милане стоят среди прочего русская икона, а также две фотографии президента РФ Владимира Путина. Оппоненты, в том числе в Европе, часто критикуют Сальвини за его позиции в отношении РФ, тогда как сам политик утверждает, что хорошие отношения с Россией - в интересах Италии.