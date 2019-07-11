В США заявили о важности диалога с Россией в военной сфере

ВАШИНГТОН, 11 июля. /ТАСС/. Диалог в военной сфере между военными ведомствами России и США имеет крайне важное значение для снижения риска "непреднамеренной эскалации" и просчетов. Соответствующую позицию изложил в четверг генерал Марк Милли, выдвинутый президентом Дональдом Трампом на пост нового председателя Комитета начальников штабов (КНШ) вооруженных сил (ВС) США.

"Осмотрительный и целенаправленный диалог между военными ведомствами [США и РФ] по соответствующим каналам имеет жизненно важное значение для снижения риска непреднамеренной эскалации и просчетов", - указал Милли в письменных ответах на вопросы законодателей, распространенных перед началом слушаний, посвященных рассмотрению его кандидатуры, в комитете по делам ВС Сената Конгресса США.

Сенаторы попросили генерала охарактеризовать американо-российские отношения в сфере безопасности. "Госдепартамент занимает лидирующие позиции [среди ведомств США] в [выстраивании] американо-российских отношений в сфере безопасности. По моему мнению и с военной точки зрения, США должны поддерживать усилия по стратегической стабильности, которые снижают совокупный риск военного конфликта с Россией", - сказал Милли.

"Ключом к этому, - считает генерал, - является целеустремленное, надежное сдерживание, осуществляемое [вместе с союзниками] в рамках альянса". По версии Милли, американское "министерство обороны обладает достаточными ресурсами для противодействия российским гибридным операциям".

Нынешний председатель КНШ Джозеф Данфорд, который покидает свой пост осенью этого года, заявил ранее, что удовлетворен американо-российскими контактами в военной области, в том числе с начальником Генерального штаба Вооруженных сил РФ генералом армии Валерием Герасимовым.

В свою очередь в середине июня заместитель председателя КНШ генерал Пол Селва заявил, что наметившаяся в последнее время активизация контактов России и США способна привести в перспективе к отмене американских ограничений на военное сотрудничество Москвы и Вашингтона и к координации тех усилий вооруженных сил двух стран, которые отвечают общим интересам.