США могут проверить, как Украина использует предоставленную ей военную помощь

ВАШИНГТОН, 11 июля. /ТАСС/. Соединенным Штатам следует проверить, как украинские власти используют уже предоставленные им ранее вооружения, прежде чем направлять в страну дополнительную военную помощь. Соответствующую позицию изложил в четверг генерал Марк Милли, выдвинутый президентом Дональдом Трампом на пост нового председателя Комитета начальников штабов (КНШ) Вооруженных сил (ВС) США.

"Я полагаю, что в данный момент [объем] предоставляемой Украине помощи в виде нелетальных и летальных [военных средств] сбалансирован. Прежде чем мы определим, нужно ли нам вносить дальнейшие корректировки [в объемы поставки этих средств], нам нужно изучить, как Украина использует предоставленные нами [военные] возможности, и оценить ее способность получать и использовать дополнительную помощь в виде средств смертоносного действия", - подчеркнул Милли в письменных ответах на вопросы законодателей, распространенных перед началом слушаний, посвященных рассмотрению его кандидатуры, в комитете по делам ВС Сената Конгресса США.

По его версии, Украина "добилась успехов в реформировании министерства обороны, но работа [в этой сфере] еще не завершена". В случае своего утверждения на посту главы КНШ, говорится в документе, Милли будет призывать главу украинского Генштаба ВС "принять стандарты НАТО для укрепления способности Украины защищать свою территориальную целостность" и для возможного вступления в альянс.

На военную помощь Украине, включая вооружение, в 2020 финансовом году американская администрация запросила $250 млн. В бюджете США на текущий год на эту цель выделено $200 млн.