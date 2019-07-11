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Кризис на Украине

Канал NewsOne передал Зеленскому обращение о давлении на СМИ

Как заявил ведущий канала, реакция на это письмо станет ключевым фактором в этой ситуации

КИЕВ, 11 июля. /ТАСС/. Сотрудница украинского телеканала NewsOne передала президенту Владимиру Зеленскому обращение о давлении на СМИ в ходе его совместного брифинга с премьер-министром Молдавии Майей Санду в Киеве.

"Наша журналистка передала коллективное письмо с подписями наших сотрудников о мощном давлении на телеканал NewsOne, - прокомментировал ведущий канала передачу обращения в прямом эфире. По его словам, "последствия получения этого письма и реакции на него являются ключевыми в этой ситуации, в том числе и для всего информационного пространства".

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