Канал NewsOne передал Зеленскому обращение о давлении на СМИ

КИЕВ, 11 июля. /ТАСС/. Сотрудница украинского телеканала NewsOne передала президенту Владимиру Зеленскому обращение о давлении на СМИ в ходе его совместного брифинга с премьер-министром Молдавии Майей Санду в Киеве.

"Наша журналистка передала коллективное письмо с подписями наших сотрудников о мощном давлении на телеканал NewsOne, - прокомментировал ведущий канала передачу обращения в прямом эфире. По его словам, "последствия получения этого письма и реакции на него являются ключевыми в этой ситуации, в том числе и для всего информационного пространства".