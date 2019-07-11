В США заявили, что не рассматривают идею проведения против Ирана масштабной операции

ВАШИНГТОН, 11 июля. /ТАСС/. Администрация США не рассматривают вариант проведения против Ирана крупномасштабной военной операции, подобной той, которая состоялась в прошлом в Ираке в целях свержения Саддама Хусейна. Об этом сообщил в четверг выдвинутый президентом Дональдом Трампом на пост нового председателя Комитета начальников штабов вооруженных сил (ВС) США генерал Марк Милли.

Выступая на слушаниях, посвященных рассмотрению его кандидатуры, в комитете по делам ВС Сената Конгресса США, военачальник отрицательно ответил на вопрос о том, изучает ли американское правительство идею отправки в Иран "150 тыс. солдат", как было в случае с Ираком.

"Предпочитаю не обсуждать чрезвычайные операции на открытых слушаниях. Однако нет, не думаю, что кто бы то ни было [в руководстве США] серьезно рассматривает нечто подобное только что описанному вами", - заявил Милли сенатору Томасу Коттону (республиканец, от штата Арканзас), который затронул данную тему.

Вооруженный конфликт с Ираном существенно отразился бы на распределении сил и нагрузок, затрагивающих приоритеты Вооруженных сил США, отметил Милли.

Ему был задан гипотетический вопрос, насколько скажутся вооруженные действий с Ираном на приоритетах, изложенных в стратегии национальной безопасности США.

"Вы упомянули войну с Ираном. Я не знаю, произойдет ли она, но, если она будет, то окажет, несомненно, существенное воздействие на распределение сил, которые касаются наших приоритетов [в обороне]", - ответил Милли, выступая на слушаниях, посвященных рассмотрению его кандидатуры, в комитете по делам ВС Сената Конгресса США. Милли также утверждал, что Иран расширил свою вредоносную деятельность в последние несколько лет.

Ситуация вокруг Ирана обострилась после того, как 13 июня в Оманском заливе на двух танкерах после предполагаемого нападения произошли взрывы и пожары. США возложили ответственность за инцидент на Тегеран, их поддержали Великобритания и Саудовская Аравия, а МИД Ирана эти обвинения отверг. 20 июня иранские вооруженные силы сбили беспилотный разведывательный летательный аппарат американских ВМС RQ-4, после чего США, согласно заявлениям Трампа, подготовили военную операцию, предусматривавшую нанесение точечных ударов по трем объектам на территории Ирана. Согласно изложенной американским лидером информации, за 10 минут до начала этой операции он отдал приказ не проводить ее, посчитав ее непропорциональной действиям Тегерана.