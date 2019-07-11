Sky: Лондон рекомендовал британским судам в Ормузском проливе принять меры безопасности

ЛОНДОН, 11 июля. /ТАСС/. Министерство транспорта Великобритании рекомендовало торговым судам в Ормузком проливе принять необходимые меры безопасности в связи с угрозой, исходящей от Ирана. Об этом сообщил в эфире телеканал Sky News со ссылкой на источники в правительстве.

По их информации, в последние дни Минтранс распространил соответствующие рекомендации в связи с угрозой, исходящей от иранских патрульных катеров, от которых, по мнению британских властей, можно ожидать "агрессивных действий". Еще один источник, на этот раз уже в судоходной отрасли, заявил об увеличении числа дежурных на палубах кораблей его компании, в задачу которых входит наблюдение за приближающимися судами при прохождении через Ормузсксий пролив в дневное время, которое к тому же должно осуществляться на более высокой скорости, чем обычно.

Тем временем министр иностранных дел Великобритании и кандидат в премьер-министры страны Джереми Хант увязал безопасность британских судов с финансированием оборонной отрасли. "Последний инцидент с иранскими катерами в Персидском заливе однозначно демонстрирует, почему мы должны больше вкладывать в оборону. Мы слишком сильно истощили наши военно-морские силы, и это необходимо изменить в срочном порядке", - написал в Twitter глава британского МИД.

В среду телеканал CNN со ссылкой на источники в администрации США сообщил, что пять катеров, которые могли принадлежать Корпусу стражей исламской революции (КСИР, элитные чсти ВС Ирана), пытались остановить британский танкер в Ормузском проливе. Впрочем, по информации Министерства обороны Соединенного Королевства, в инциденте участвовали три иранских катера, а не пять, а безопасный проход через пролив торгового судна British Heritage в итоге обспечил британский военный корабль Montrose. Мордонт заявила об обеспокоенности британской стороны действиями Ирана и призвала Тегеран сделалать шаги, которые бы способствовали ослаблению напряженности в регионе Персидского залива.