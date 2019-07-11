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ЕС выделит Грузии около €47 млн в рамках новой программы помощи

Важным элементом программы является улучшение эффективности внешнего аудита

ТБИЛИСИ, 11 июля. /ТАСС/. Замглавы МИД Грузии Вахтанг Махароблишвили и представитель Европейской комиссии по вопросам расширения и политики добрососедства Лоренс Мередит подписали соглашение о выделении помощи Грузии на сумму около €47 млн для укрепления безопасности и повышения эффективности экономического управления. Об этом сообщили в четверг в пресс-службе МИД Грузии, уточнив, что соглашение было подписано в Батуми на конференции "Европейский путь Грузии", посвященной 10-летию программы ЕС "Восточное партнерство".

"Основной целью указанной программы является поддержка Грузии с целью усиления безопасности, - говорится в сообщении. - Программа в том числе включает такие компоненты, как поддержка в процессе неотложного кризисного управления и усиление безопасности граждан Грузии путем эффективного управления и упрочения верховенства закона".

Важным элементом программы помощи является улучшение эффективности внешнего аудита и обеспечение независимого мониторинга в процессе наблюдения за расходованием госсредств.

В четверг в Батуми начала работу двухдневная конференция "Европейский путь Грузии", посвященная 10-летию программы ЕС "Восточное партнерство". В ней принимают участие более 50 высокопоставленных гостей из стран и партнеров Евросоюза. В Батуми прибыли председатель Европейского Совета Дональд Туск, еврокомиссар по гуманитарной помощи и кризисному управлению Христос Стилианидис, премьер-министр Эстонии Юри Ратас, министры иностранных дел ряда стран, в том числе Армении, Польши, Словакии и Швеции.

Теги
ГрузияТуск, ДональдРатас, Юри
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