В США заявили, что поспешный вывод войск из Афганистана будет стратегической ошибкой

ВАШИНГТОН, 11 июля. /ТАСС/. Преждевременный вывод американских войск из Афганистана будет стратегической ошибкой. Об этом заявил в четверг выдвинутый президентом Дональдом Трампом на пост нового председателя Комитета начальников штабов вооруженных сил (ВС) США генерал Марк Милли.

Ему был задан вопрос, при каких условиях, с его точки зрения, будет оправдан вывод войск США из Афганистана. "Мы вошли в Афганистан с единственной задачей сделать так, чтобы он больше никогда не послужил плацдармом для такого террористического нападения на Соединенные Штаты, как теракт 11 сентября [2001 года]. Такого больше не произошло, поэтому мы пока достигаем успеха в выполнении поставленной задачи", - ответил Милли, выразив надежду на то, что в конце концов американцам удастся выработать на переговорах с талибами условия, которые позволят вернуть войска США на родину.

Генерал назвал конечный вывод сил "трудным, но необходимым шагом" и утвердительно ответил на вопрос, считает ли он военное присутствие США в Афганистане предпосылкой для успеха на переговорах с талибами. "Абсолютно", - ответил Милли. Ему был задан уточняющий вопрос, не повлияет ли поспешный вывод американских войск из Афганистана на достижение успеха на переговорах с движением "Талибан" (запрещено в РФ). "Я считаю, что преждевременный вывод был бы стратегической ошибкой", - сказал генерал, выступая на слушаниях, посвященных рассмотрению его кандидатуры, в комитете по делам ВС Сената Конгресса США.

В июне госсекретарь США Майкл Помпео заявил, что Вашингтон рассчитывает выйти на договоренность о мире в Афганистане с движением "Талибан" до 1 сентября. Он тогда опроверг утверждения представителей талибов о том, что американцы уже передали им ориентировочный график вывода своих войск из Афганистана.

Военная операция в Афганистане продолжается уже более 17 лет - с октября 2001 года. На пике кампании в 2010-2013 годах численность западных сил в этой стране превышала 150 тысяч человек. Основные боевые силы США и НАТО были выведены из Афганистана в 2014 году, а сейчас в этой стране остается 14-тысячная миссия инструкторов и советников альянса.