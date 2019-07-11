Медведчук опроверг заявление генпрокурора Украины о том, что имеет доли в украинских СМИ

КИЕВ, 11 июля. /ТАСС/. Глава политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук категорически опровергает заявление генерального прокурора Юрия Луценко о каком-либо долевом участии в украинских СМИ.

"Что касается обвинений господина Луценко, то могу повторить ему то, что уже сказал господину Зеленскому: "Я не владею акциями или долями в телевизионных каналах Украины, а также в любом другом средстве массовой информации". И Зеленский, и Луценко прекрасно об этом осведомлены. Но используют черный пиар и циничную ложь для того, чтобы свести счеты с "Оппозиционной платформой - За жизнь" как единственной политической силой, способной противостоять агрессии власти. Как старой, так и новой", - написал Медведчук в четверг в Facebook.

Как отметил политик, "на закате карьеры Луценко - генпрокурор без юридического образования, видимо, решил податься в видеоблогеры. На своей странице в Facebook он разместил видеообращение, в котором повторил затертые до дыр тезисы о "каналах Медведчука" и защите национальных интересов. Тезисы, которые донельзя напоминают заявления президента Зеленского. (Складывается впечатление, что представителям "Зе!Команды" и старой гвардии из партии Порошенко пишут речи одни и те же люди)", - отметил Медведчук.

Впрочем, пишет политик, его уже "давно не удивляют в унисон звучащие заявления из уст представителей "Слуги народа" и "Европейской солидарности", как не удивляет и синхронность действий новой и старой власти". "В вопросах преследования политических оппонентов, в вопросах коррупционной преемственности как поставить на службу новой команде старые схемы "Роттердам+", "Дюссельдорф+" и многие другие аферы они не просто солидарны, они монолитны", - подчеркнул Медведчук.

Ранее депутат Верховной рады Тарас Козак сообщил, что он является конечным бенефициаром телеканала NewsOne и его владельцем. "Я рассматриваю их (заявления Луценко) как искусственное создание оснований для применения санкций против телеканала NewsOne и закрытия телеканала по политическим мотивам", - заявил депутат. Козак назвал слова Луценко "дешевым пиаром и попыткой удержаться в должности".