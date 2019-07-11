В США заявили, что не видят перспектив возобновления диалога с РФ по кибербезопасности

ТАСС, 11 июля. США хотят убедиться в прекращении "российских дестабилизирующих действий в киберпространстве", прежде чем вернуться к диалогу с Москвой в сфере кибербезопасности. Об этом заявил на брифинге в режиме телеконференции заместитель помощника госсекретаря США Роберт Стрейер, который курирует в Госдепе вопросы информационной политики и кибербезопасности.

"С нашей стороны мы совершенно ясно говорим самым высокопоставленным российским официальным лицам, что нам надо убедиться в прекращении российских дестабилизирующих действий в киберпространстве", - сказал американский дипломат, отвечая на вопрос ТАСС о том, как скоро может возобновиться такой диалог и что для этого необходимо.

Он добавил, что США считают такие действия неприемлемыми.

Брифинг был посвящен перспективе внедрения телекоммуникационных технологий пятого поколения (5G). Основную часть времени представитель Госдепа США посвятил рассуждениям о том, почему в этой сфере следует опасаться сотрудничества с китайскими компаниями, прежде всего с Huawei. По его словам, американские отраслевые лидеры - Verizon и ATT - уже внедряют технологии 5G, опираясь не на Huawei, а на поставщиков из Швеции, Финляндии и Южной Кореи. Сославшись на оценки одной из отраслевых ассоциаций, дипломат сказал, что к 2025 году в США 50% мобильной связи будет осуществляться через сети пятого поколения, а в Азии - примерно 17%.