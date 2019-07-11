В Пентагоне заявили, что КНР будет являться главной угрозой США в ближайшие 50-100 лет

ВАШИНГТОН, 11 июля. /ТАСС/. Китай будет являться главным вызовом безопасности Соединенных Штатов в ближайшее столетие. Такое мнение выразил в четверг выдвинутый президентом Дональдом Трампом на пост председателя Комитета начальников штабов вооруженных сил (ВС) США генерал Марк Милли.

Выступая на слушаниях, посвященных рассмотрению его кандидатуры, в комитете по делам ВС Сената Конгресса США, военачальник утвердительно ответил на вопрос о том, считает ли он, что Китай, вероятно, представляет собой крупнейшую из пяти угроз США в долгосрочной перспективе.

"Думаю, абсолютно. Полагаю, что Китай является главным вызовом национальной безопасности США в следующие 50-100 лет. Мне кажется, некоторые историки в 2119 году, оглядываясь назад на нынешнее столетие, будут работать над книгами, центральной темой которых станут отношения между Соединенными Штатами и Китаем", - заявил Милли. Вопрос отношений с Китаем он комментировал с подачи сенатора Дэвида Пердью (республиканец, от штата Джорджия).