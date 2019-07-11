Спикер Рады назвал Зеленского авантюристом после предложения о люстрации

КИЕВ, 11 июля. /ТАСС/. Спикер Верховной рады Андрей Парубий назвал авантюристом президента Владимира Зеленского в связи с его предложением подвергнуть люстрации всех высших чиновников Украины, занимавших пост с 2014 по 2019 год.

"В то время, когда мы защищали Украину, он смешил комиком Путина ... Теперь он хочет нас люстрировать", - цитирует спикера агентство УНН. При этом Парубий выразил уверенность, что "время авантюристов" быстро пройдет и общество проснется уже во время внеочередных выборов в парламент 21 июля, которые, по мнению председателя Рады, также являются "авантюрой".

Ранее в четверг президент Украины Владимир Зеленский обвинил высших должностных лиц в бездействии и предложил распространить люстрацию, под которую подпадали до сих пор чиновники времен экс-президента Виктора Януковича, на всех руководителей, занимавших посты с 2014 года. При этом Зеленский выразил уверенность, что деятельность этих лиц в будущем получит также "справедливую юридическую оценку".

Глава государства предложил к перечню должностей, которые подпадают под люстрацию, добавить президента Украины, депутатов, главу Рады, членов правительства, генпрокурора, главу СБУ, глав Антимонопольного комитета и Фонда госимущества, секретаря СНБО, руководителей оборонных ведомств, которые занимали должность с 23 февраля 2014 года по 19 марта 2019 года. Президент сообщил, что законопроект о расширении норм закона "Об очищении власти" уже разработан.