Опрос: Макри имеет наибольшие шансы на победу на президентских выборах в Аргентине

ТАСС, 11 июля. Президент Аргентины Маурисио Макри имеет наибольшие шансы на победу в решающем туре выборов главы государства, однако его отрыв от ближайшего соперника минимален. Об этом свидетельствуют данные опроса компании Management & Fit, опубликованные в четверг агентством Reuters.

Согласно исследованию, в первом туре поддержать кандидатуру действующего аргентинского лидера, который баллотируется от широкого альянса "Вместе за перемены", согласны 38,2% избирателей. Его основной соперник, экс-глава правительства Альберто Фернандес, представляющий левоцентристский альянс "Фронт для всех", на этом же этапе может рассчитывать на голоса 39,9% аргентинцев. Еще 6,9% опрошенных отдают предпочтение кандидатуре экс-министра экономики Роберто Лаваньи, который выступает от левоцентристского альянса "Федеральное согласие 2030".

Во втором туре расклад сил изменится в пользу нынешнего главы государства: по данным опроса, на этом этапе за его переизбрание на высший пост выступят 45% аргентинцев. Кандидатуру Фернандеса намерены поддержать 42,9% избирателей.

Исследование Management & Fit проводилось 1-8 июля, его погрешность составляет 2,2%. В опросе приняли участие 2000 человек. По данным Reuters, другие исследования, проводившиеся ранее, прочили победу Фернандесу. Этот кандидат идет на выборы вместе с экс-главой государства Кристиной Фернандес де Киршнер (2007-2015 гг.), которая в случае его победы станет вице-президентом.

Всего на пост президента Аргентины претендуют девять человек, голосование состоится 27 октября. Для победы в первом туре кандидату нужно набрать более 45% голосов либо 40% при условии, что отрыв от его ближайшего соперника составляет не менее 10%. Если в первом туре победитель не определился, в течение 30 дней пройдет второй тур, в котором примут участие два кандидата, получившие наибольший процент голосов.