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Госбюро Украины возбудило дела в отношении Порошенко и Парубия

В отношении бывшего президента открыто дело по статьям "Вмешательство в деятельность судебных органов" и "Злоупотребление властью или служебным положением"

КИЕВ, 11 июля. /ТАСС/. Государственное бюро расследований (ГБР) Украины возбудило дела об узурпации власти в судебной системе экс-президентом Петром Порошенко и о государственной измене спикера Рады Андрея Парубия. Об этом сообщил бывший первый заместитель руководителя администрации президента Виктора Януковича, юрист Андрей Портнов.

В своем Telegram-канале юрист уточнил, что в отношении Порошенко открыто дело по статьям "Вмешательство в деятельность судебных органов" и "Злоупотребление властью или служебным положением" Уголовного кодекса Украины. Госбюро также сочло достаточными основания для начала уголовного расследования по статье "Государственная измена" из-за того, что Парубий три года не подписывал принятый парламентом закон об уголовной ответственности за мародерство и коррупцию в армии. "Сужаем кольцо и ждем отставки генерального прокурора [Юрия Луценко] для начала первых задержаний и арестов", - заключил юрист.

Следователи ГБР ведут восемь уголовных дел в отношении Порошенко. Его обвиняют, в том числе, в государственной измене, злоупотреблении служебным положением, легализации преступных доходов, неуплате налогов, попытке узурпации судебной власти, а также "по факту незаконного назначения кабинета министров Украины в 2016 году при отсутствии коалиции в Раде".

В отношении Парубия Портнов также уже подавал заявление. Оно касалось фальсификации спикером документов о наличии в парламенте правящей коалиции, когда та уже распалась, "с целью узурпации власти".

Теги
УкраинаПорошенко, Петр АлексеевичПарубий, Андрей ВладимировичЛуценко, Юрий Витальевич
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