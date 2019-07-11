В Турции заявили, что закупка С-400 была необходима для обеспечения безопасности страны

АНКАРА, 11 июля. /ТАСС/. Приобретение Анкарой российских зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400 была необходима для обеспечения государственной безопасности Турции. Об этом сообщил в четверг пресс-секретарь возглавляемой президентом Тайипом Эрдоганом Партии справедливости и развития (ПСР) Омер Челик.

"Системы С-400 являются необходимостью [для обеспечения] национальной безопасности Турции", - заявил он в эфире телеканала NTV.

Челик также прокомментировал позицию основной оппозиционной Народно-республиканской партии (НРП) по теме С-400. Накануне заместитель председателя НРП Вели Агбаба выступил с утверждением о том, что С-400 и технические специалисты из России, возможно, прилетели на авиабазу в Малатье. По мнению Агбаба, данный шаг демонстрирует, что Турция ведет "непоследовательную внешнюю политику", и из-за этого республика остается "одной из самых безрассудных стран в регионе".

В ответ на эти заявления Челик отметил, что "НРП в вопросе С-400 не проявляет позицию, которая соответствовала бы национальным интересам". "Они лишь пытаются объяснить тезисы Соединенных Штатов", - добавил пресс-секретарь партии Эрдогана.

Вашингтон на протяжении последних месяцев пытается повлиять на сделку между Анкарой и Москвой по С-400. Соединенные Штаты считают, что российские ЗРС могут представлять угрозу для американских истребителей пятого поколения F-35, которые ранее закупила Турция.

Контракт на поставки С-400

Первые сообщения о переговорах РФ и Турции о поставках С-400 появились в ноябре 2016 года. Факт заключения контракта был подтвержден российской стороной 12 сентября 2017 года. Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар заявил, что развертывание С-400 начнется в октябре 2019 года. Как сообщил в декабре 2017 года генеральный директор госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов, стоимость поставки Анкаре систем С-400 составляет $2,5 млрд.

США предпринимают активные попытки не допустить покупки Турцией С-400. Ранее Вашингтон уже предупреждал Анкару, что в случае приобретения этих систем вооружений США могут отказать Турции в продаже истребителей-бомбардировщиков F-35.

С-400 "Триумф" - российская зенитная ракетная система большой и средней дальности. Предназначена для поражения средств воздушного нападения и разведки и любых других воздушных целей в условиях интенсивного огневого и радиоэлектронного противодействия.