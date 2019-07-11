Президент Грузии приветствовала заявления Путина о нежелании вводить санкции

НЬЮ-ЙОРК, 11 июля. /ТАСС/. Президент Грузии Саломе Зурабишвили позитивно оценивает заявления главы российского государства Владимира Путина о нежелании вводить санкции против Тбилиси. Об этом Зурабишвили сообщила в интервью американскому агентству Associated Press во время конференции в Батуми, посвященной 10-летию программы ЕС "Восточное партнерство".

Как следует из опубликованного в четверг материала, Зурабишвили сказала, что "займет выжидательную позицию" в том, что касается возможности введения Россией санкций против Грузии. Как отмечает агентство, "она (Зурабишвили - прим. ТАСС) сказала, что с осторожностью приветствует заявления президента Владимира Путина в примирительном ключе и предпочитает их "угрозам".

Зурабишвили также прокомментировала критические заявления по поводу ее курса в отношении России. Президент констатировала, что сталкиваться с противоположной точкой зрения - это "судьба любого лидера".

Во вторник Госдума единогласно приняла заявление, в котором осудила антироссийские провокации в Грузии, предложив кабмину и президенту ответить на них рядом экономических мер. Путин во вторник заявил, что из уважения к грузинскому народу и ради сохранения двусторонних отношений с Грузией не стоит вводить против этой республики санкции.