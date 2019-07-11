ООН призвала не допустить новой эскалации в Ормузском проливе

ООН, 11 июля. /ТАСС/. ООН предупреждает, что новая конфронтация в Ормузском проливе может иметь катастрофичные последствия. Об этом заявил заместитель официального представителя генсека ООН Фархан Хак, комментируя сообщения об остановке британского танкера иранскими катерами.

"Мы в курсе заявлений, сделанных обеими сторонами по этому инциденту, - сказал он. - Как вы знаете, генеральный секретарь неоднократно призывал все стороны в проливе избегать эскалации. Он четко заявил, что любой новый виток конфронтации в регионе станет катастрофой".

"Мы хотели бы, чтобы в заливе обеспечивалось свободное прохождение судов всех стран", - добавил Хак.

В среду телеканал CNN со ссылкой на источники в американской администрации сообщил, что пять катеров, которые могли принадлежать Корпусу стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана), пытались остановить британский танкер в Ормузском проливе. По информации Министерства обороны Соединенного Королевства, в инциденте участвовали три иранских катера, а не пять, и безопасный проход через пролив торгового судна British Heritage в итоге обеспечил британский военный корабль Montrose. Глава британского Минобороны Пенни Мордонт заявила об обеспокоенности британской стороны действиями Ирана и призвала Тегеран сделать шаги, которые бы способствовали ослаблению напряженности в регионе Персидского залива.