США изучают возможность международной операции по сопровождению судов в Персидском заливе

ВАШИНГТОН, 11 июля. /ТАСС/. Соединенные Штаты планируют сформировать международную коалицию для сопровождения торговых судов в Персидском заливе в связи с ситуацией вокруг Ирана. Об этом заявил в четверг выдвинутый президентом Дональдом Трампом на пост председателя Комитета начальников штабов (КНШ) вооруженных сил (ВС) США генерал Марк Милли.

"Мы сейчас пытаемся организовать [международную] коалицию ... для обеспечения сопровождения [кораблями] ВМС [стран, которые войдут в возможную коалицию] коммерческих судов в Персидском заливе", - сказал Милли, выступая на слушаниях, посвященных рассмотрению его кандидатуры, в комитете по делам ВС Сената Конгресса США. По его словам, это необходимо для обеспечения свободы судоходства в регионе.

В четверг Центральное командование Вооруженных сил США (СЕНТКОМ) в распространенном заявлении указало, что ситуация вокруг Ирана требует "международного решения". "Мировая экономика зависит от свободного товаропотока, и все страны обязаны защищать и сохранять этот краеугольный камень глобального процветания", - отметили в СЕНТКОМ, в зону оперативной ответственности которого входят прежде всего Ближний Восток и Центральная Азия.

Во вторник нынешний глава КНШ Джозеф Данфорд, который покидает свой пост осенью этого года, заявил, что власти США изучают возможность создания международной коалиции, которая занялась бы обеспечением свободы судоходства в Ормузском и Баб-эль-Мандебском проливах.