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Глава ДНР заявил о критическом ухудшении ситуации в Донбассе

На сайте Дениса Пушилина сообщается, что подразделения Вооруженных сил Украины усилили огонь по территории республики
Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин Наталия Федосенко/ТАСС
Описание
Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин
© Наталия Федосенко/ТАСС

ДОНЕЦК, 11 июля. /ТАСС/. Ситуация в Донбассе по всей линии соприкосновения ухудшилась. Об этом в четверг заявил глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин.

"Несмотря на отвод вооружений в районе Станицы Луганской и заявления [президента Украины Владимира] Зеленского о стабилизации обстановки на этом участке, на остальных участках практически по всей линии соприкосновения ведутся массовые обстрелы жилых домов и объектов гражданской инфраструктуры. Причем на некоторых участках ситуация ухудшилась критически", - говорится в заявлении Пушилина, опубликованном на сайте главы ДНР.

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Сообщается, что подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) усилили огонь по территории республики. "Со дня инаугурации Зеленского в ДНР повреждено или полностью разрушено 278 домостроений и 64 объекта инфраструктуры, - сообщил глава республики. - С момента прихода к власти [нового] украинского президента ранения различной степени тяжести в результате обстрелов со стороны ВСУ получили 22 мирных жителя".

Пушилин подчеркнул, что такие действия украинских силовиков не соответствуют риторике Зеленского. "Призываем глав стран - гарантов Минских соглашений, на встречах с которыми Зеленский заверяет о своей приверженности миру в Донбассе, принудить Украину прекратить обстрелы населенных пунктов Донецкой и Луганской народных республик", - заявил он.

Ранее сообщалось, что Зеленский поручил начальнику Генштаба усилить активность украинской армии по обезвреживанию диверсионных групп в Донбассе.

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