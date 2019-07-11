СМИ: в офисе президента Украины проходят следственные действия, связанные с Порошенко

КИЕВ, 11 июля. /ТАСС/. Следователи Государственного бюро расследований (ГБР) Украины изучают протоколы совещаний Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) времен президентства Петра Порошенко. Следственные действия проходят в ситуативной комнате совещаний Совбеза в офисе президента Владимира Зеленского, сообщило в четверг издание "Главком" со ссылкой на собственные источники в силовых структурах.

"Сотрудники ГБР интересуются ведением протоколов заседаний, допрашивают тех, кто обеспечивал уровень секретности в этих помещениях. Особенно это касается тех совещаний, которые связаны с планированием военных операций во времена президентства Петра Порошенко", - говорится в сообщении.

По словам источника, следователи не дают ответов на вопросы, что именно ищут. "Их интересует информация, кто и что говорил во время совещаний, какие приказы отдавались, кто подписывал документы, идущие под грифом "совершенно секретно" и относящиеся к информации, содержащей гостайну", - добавил источник "Главкома".

Секретарь СНБО Александр Данилюк 28 мая заявил, что из ситуационной комнаты в офисе президента исчезли техника, мониторы и серверы с секретной информацией. По его словам, это произошло во время смены власти. Бывший пресс-секретарь Петра Порошенко Святослав Цеголко тогда заявил, что вся техника была арендована на средства бывшего главы государства и возвращена арендодателю. На следующий день ГБР начало досудебное расследование по данному факту.