Байден выступил за продление ДСНВ и заключение новых соглашений в этой сфере

НЬЮ-ЙОРК, 11 июля. /ТАСС/. Бывший вице-президент США Джозеф Байден, если займет пост главы государства, будет добиваться продления российско-американского Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). Об этом он заявил в четверг во время выступления в Нью-Йорке, трансляцию вели на его официальном сайте .

Говоря о шагах, которые бы он предпринял, победив на выборах президента США, Байден отметил: "Я буду добиваться продления нового ДСНВ, поддерживающего стратегическую стабильность между США и Россией, и воспользуюсь им как основой для новых соглашений в сфере контроля над вооружениями". "Я предприму и другие шаги, чтобы продемонстрировать наш настрой на снижение роли ядерных вооружений", - добавил бывший вице-президент США.

ДСНВ был подписан Москвой и Вашингтоном в 2010 году. Согласно его условиям, каждая из сторон сокращает свои СНВ таким образом, чтобы через семь лет после его вступления в силу и в дальнейшем их суммарные количества не превышали 700 единиц для развернутых межконтинентальных баллистических ракет (МБР), баллистических ракет подводных лодок (БРПЛ) и тяжелых бомбардировщиков (ТБ), 1550 единиц для боезарядов на них, 800 единиц для развернутых и неразвернутых пусковых установок МБР, БРПЛ и ТБ.

Договор остается в силе в течение 10 лет (до 2021 года), если не будет заменен до этого срока последующим соглашением. Он также может быть продлен не более чем на 5 лет (то есть до 2026 года) по обоюдному согласию сторон.

Москва призывает Вашингтон не затягивать с решением вопроса о возможности продления договора и характеризует последний как золотой стандарт в области разоружения. Но действующая администрация США во главе с президентом Дональдом Трампом неоднократно сигнализировала, что считает продление договора маловероятным. Однозначно на этот счет она не высказывалась.