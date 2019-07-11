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Госдепартамент опроверг сообщения о готовности смягчить санкции против КНДР

Ранее о готовности Вашингтона приостановить действие некоторых ограничительных мер сообщало агентство Yonhap
Здание Госдепартамента США AP Photo/Luis M. Alvarez
Описание
Здание Госдепартамента США
© AP Photo/Luis M. Alvarez

ВАШИНГТОН, 11 июля. /ТАСС/. Сведения о готовности Соединенных Штатов приостановить действие ряда американских санкций в отношении КНДР в ответ на определенные шаги Пхеньяна не соответствует действительности. Об этом заявила в четверг на регулярном брифинге для журналистов руководитель пресс-службы Госдепартамента США Морган Ортэгус, комментируя материал, опубликованный ранее южнокорейским информационным агентством Yonhap.

"Мы с этой трибуны не объявляем ни о предстоящем введении санкций, ни об их предстоящей отмене. Но скажу, что я в действительности говорила об этой публикации со [спецпредставителем США по КНДР] Стивеном Бигэном. Он категорически отрицает это. Заявляет, что данное сообщение совершенно не соответствует действительности. Правды в этом [материале] нет", - подчеркнула американский дипломат.

Между тем в публикации Yonhap утверждалось, что США рассматривают возможность приостановки действия некоторых санкций в отношении Северной Кореи на срок от 12 до 18 месяцев при условии ликвидации ядерного центра Йонбен и замораживания всей ядерной программы. Агентство ссылалось на источник в администрации США. По его сведениям, речь идет о санкциях Совета Безопасности ООН, ограничивающих экспорт угля и текстиля из КНДР, - основной источник дохода для страны.

В июне 2018 года в Сингапуре состоялся первый в истории саммит США и КНДР, по итогам которого был принят совместный документ. Пхеньян тогда взял на себя обязательства по денуклеаризации Корейского полуострова в обмен на гарантии безопасности со стороны Вашингтона. Второй саммит КНДР и США прошел в Ханое 27-28 февраля. Президент США Дональд Трамп и председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын на нем даже после нескольких встреч, в том числе с глазу на глаз, не смогли прийти к договоренностям и не стали подписывать совместный документ.

30 июня между Дональдом Трампом и Ким Чен Ыном состоялась третья по счету личная встреча, которая прошла в демилитаризованной зоне на границе КНДР и Республики Корея. Кроме того, Дональд Трамп по приглашению Ким Чен Ына пересек демаркационную линию, став первым действующим президентом США, который побывал на территории КНДР.

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СШАКНДРКим Чен ЫнВьетнамТрамп, Дональд
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