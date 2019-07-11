США осудили Иран за инцидент с британским танкером Ормузском проливе

ВАШИНГТОН, 11 июля. /ТАСС/. Власти США осудили Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) за инцидент с британским танкером в Ормузском проливе. Об этом заявила в четверг на регулярном брифинге для журналистов руководитель пресс-службы Госдепартамента США Морган Ортэгус.

"США осуждают попытку катеров КСИР (Корпус стражей исламской революции, элитные части ВС Ирана - прим. ТАСС) незаконно преследовать и мешать проходу торгового судна, которое шло под британским флагом", - сказала Ортэгус.

"Мы продолжим тесно работать с Великобританией и нашими союзниками над обеспечением того, чтобы злонамеренная деятельность Ирана больше не нарушала международное право и морскую безопасность", - добавила она.

В среду телеканал CNN со ссылкой на источники в американской администрации сообщил, что пять катеров, которые могли принадлежать Корпусу стражей исламской революции, пытались остановить британский танкер в Ормузском проливе. По информации Министерства обороны Соединенного Королевства, в инциденте участвовали три иранских катера, а не пять, и безопасный проход через пролив торгового судна British Heritage в итоге обеспечил британский военный корабль Montrose. Глава британского Минобороны Пенни Мордонт заявила об обеспокоенности британской стороны действиями Ирана и призвала Тегеран сделать шаги, которые бы способствовали ослаблению напряженности в регионе Персидского залива.

11 июля Корпус стражей исламской революции опроверг информацию о том, что катера формирования пытались задержать британский танкер в Персидском заливе. Как говорится в сообщении пресс-службы, ВМС КСИР в Персидском заливе внимательно и последовательно исполняют поставленные задачи, за последние 24 часа столкновений с иностранными судами, включая британские корабли, не зафиксировано.

