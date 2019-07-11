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Кризис на Украине

Германия выделила €760 тысяч для помощи пострадавшим от конфликта в Донбассе

Деньги направлены Мальтийской службе помощи для продолжения ее проекта

КИЕВ, 11 июля. /ТАСС/. Германия выделила €760 тысяч на реабилитацию пострадавших в конфликте на востоке Украины. Об этом сообщило в четверг посольство ФРГ в Киеве.

Как сообщили в дипведомстве, средства "выделены Мальтийской службе помощи для продолжения ее проекта "Вклад в психосоциальную стабилизацию пострадавших в конфликте на Украине".

В прошлом году ФРГ предоставил службе €2 млн для помощи переселенцам и пострадавшим от конфликта на Украине.

В рамках проекта Мальтийской службы с 2018 года была оказана помощь более 7 тыс. пострадавших путем индивидуальной терапии и консультаций, а еще 14 тыс. человек участвовали в групповых сеансах терапии.

Мальтийская служба помощи с июля 2019 года вводит новую фазу вспомогательного проекта в Луганской и Донецкой областях вдоль линии разграничения на подконтрольной украинскому правительству территории. С этой целью открываются несколько центров психосоциальной адаптации в регионе, действуют мобильные команды поддержки.

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