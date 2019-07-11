СМИ: сирийские войска уничтожили 25 террористов в ходе атаки на город Хамамият

ТАСС, 11 июля. Бойцы сирийской армии и отряды ополченцев уничтожили свыше 25 террористов в ходе контрнаступления на северо-западе провинции Хама. Об этом сообщил в четверг портал Al-Masdar.

По его информации, правительственные силы начали штурм города Хамамият, захваченного экстремистскими группировками "Джебхат ан-Нусра" (запрещена в России) и "Джейш аль-Изза". Атаке предшествовал интенсивный артобстрел позиций противника, в ходе которого погибли два полевых командира боевиков Абу Хафез Керназ и Кахура Махрук, носящие титул "эмиров".

В среду армейское командование приняло решение отступить из Хамамият по тактическим соображениям с тем, чтобы сохранить жизни солдат. По сведениям портала, сирийские военнослужащие и ополченцы в ходе оборонительных боев понесли потери, но не позволили противнику развить наступление и овладеть соседним городом Курназ.

За последние 48 часов террористы "Джебхат ан-Нусры" и их союзники предприняли несколько попыток прорвать линию обороны правительственных сил в провинции Хама. К боевым действиям подключилась сирийская авиация, которая нанесла удары по базам боевиков в Морике, Эль-Латамане и Кафр-Зите. Противник понес потери и отступил.