Байден пообещал в случае избрания президентом созвать глобальный саммит за демократию

НЬЮ-ЙОРК, 11 июля. /ТАСС/. Бывший вице-президент Джозеф Байден, претендующий на выдвижение кандидатом в президенты от Демократической партии на выборах 2020 года, намерен в случае избрания президентом США организовать всемирный саммит в поддержку демократии против авторитаризма, национализма и либертарианства. Об этом Байден сообщил в четверг во время выступления в городском университете Нью-Йорка, трансляцию которого вели на официальном сайте политика.

Саммит демократов

Байден высказал тревогу в связи со "стремительным распространением тенденций к авторитаризму, национализму и либертарианству не только в России и в Китае", но и в таких странах, поддерживающих добрые отношения с США, как Турция, Венгрия и Филиппины. Бывший вице-президент призвал противодействовать этим явлениям с решительностью и смелостью, "приведшими нас [Америку] к победе во Второй мировой войне и помогшими сбросить железный занавес".

Байден обещал в случае победы на президентских выборах в 2020 году "созвать глобальный саммит за демократию и за восстановление духа и единого предназначения народов свободного мира". Он также повторил тезисы о необходимости вывода большей части американских войск из Афганистана, о лишении Саудовской Аравии поддержки Вашингтона в проведении военной интервенции в Йемене, об упрочении отношений с союзниками по НАТО, обратном присоединении США к Парижскому договору по климату и о возобновлении обязательств выполнять положения ядерной сделки с Ираном. Байден снова высказался за ужесточение подхода к КНДР в вопросе денуклеаризации Корейского полуострова.

Критика Трампа

Байден посвятил значительную часть речи критике Трампа, поставив в вину республиканцу "отказ осудить Саудовскую Аравию за убийство" журналиста Джамаля Хашкаджи, слишком дружелюбные отношения с лидером КНДР Ким Чен Ыном и в целом с "диктаторами, которые импонируют его [Трампа] чувству тщеславия". "В мире Трампа воспринимают именно таким, каким он и является - неискренним, плохо информированным, подверженным импульсивному поведению, подчас коррумпированным и в опасной степени некомпетентным", - продолжил бывший вице-президент.

С его точки зрения, действующий президент США подрывает "репутацию и [прочность] позиций [Америки] в мире, а также ее способность вести за собой" мировое сообщество. "Если дать ему еще четыре года [переизбрать на второй президентский срок], нам будет крайне сложно хоть когда-нибудь восстановить свои прежние позиции на международной арене и способность консолидировать страны. Я считаю, что это будет иметь катастрофические последствия для нашей безопасности и будущего. Этого нельзя допустить", - заявил Байден.

Он пока лидирует по популярности среди более двадцати претендентов на выдвижение кандидатом в президенты от Демократической партии. Первые собрания партийных активистов в ходе будущей президентской кампании состоятся в штате Айова в начале февраля 2020 года. Съезд Демократической партии пройдет с 13 по 16 июля 2020 года в Милуоки (штат Висконсин). По его итогам, как планируется, будет выдвинут кандидат, который станет соперником действующего лидера страны Дональда Трампа в борьбе за пост президента США.

59-е выборы президента США пройдут 3 ноября 2020 года.