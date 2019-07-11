Президент Бразилии может назначить сына послом в США

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 12 июля. /ТАСС/. Президент Бразилии Жаир Болсонару не исключает возможности назначения своего сына Эдуарду Болсонару в качестве посла в Вашингтоне. Об этом политик заявил в среду журналистам.

"Этот вопрос рассматривается, я не исключаю этого", - сказал глава государства в ответ на соответствующий вопрос журналиста. "Он дружит с детьми [президента США Дональда] Трампа, владеет английским и испанским, имеет опыт жизни за рубежом. На мой взгляд, он вполне подходит для этого и прекрасно справился бы [с работой] в Вашингтоне."

Эдуарду Болсонару, третий сын бразильского лидера, в настоящее время занимает пост главы комитета по международным делам и национальной обороне палаты депутатов (нижней палаты) Национального конгресса (двухпалатного парламента) Бразилии. На просьбу прокомментировать слова отца, молодой политик, которому 10 июля исполнилось 35 лет, заявил в интервью телеканалу GloboNews о готовности выполнить любую миссию, которую возложит на него президент. Вместе с тем, по его словам, он пока не получал официального предложения от главы исполнительной власти, а также не обсуждал такую возможность с министром иностранных дел Эрнесту Араужу.

Прежний глава бразильской дипмиссии в Вашингтоне, Сержиу Амарал, работавший в этом качестве с 2016 года, покинул свой пост в апреле 2019 года. В качестве одной из причин замены Болсонару привел тогда необходимостью улучшения своего имиджа за рубежом, чему, по его мнению, должны способствовать дипработники.

Ультраправый политик Болсонару, представляющий консервативную Социал-либеральную партию, вступил в должность президента Бразилии 1 января 2019 года. За резкие высказывания и схожесть взглядов с президентом США Жаира Болсонару часто называют "тропическим Трампом". Сам Болсонару не раз заявлял, что Трамп служит ему примером и что он, как и американский лидер, хочет "сделать свою страну великой".