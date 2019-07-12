Yomiuri: КНДР на Генассамблее ООН будет представлена на министерском уровне

ТОКИО, 12 июля. /ТАСС/. КНДР на открывающейся в Нью-Йорке во второй половине сентября Генеральной Ассамблее ООН будет представлена на уровне министра, сообщила в пятницу газета Yomiuri shimbun, в распоряжении которой оказался предварительный список выступающих.

В нем страны указывают, кто именно будет выступать на общих прениях - лидер государства или представитель кабмина. КНДР, скорее всего, как и в прошлом году, направит в Нью-Йорк главу МИД Ли Ён Хо. Тогда он провел встречу с госсекретарем США Майклом Помпео. В этом году представитель КНДР выступит на Генассамблее 28 сентября.

Тем не менее ряд источников издания в ООН полагает, что в этом году существует вероятность появления на Генассамблее северокорейского лидера Ким Чен Ына. Президент США Дональд Трамп во время состоявшейся в конце июня на границе двух Корей встречи с Ким Чен Ыном пригласил его посетить Вашингтон. В случае организации визита лидера КНДР в США в сентябре он мог бы посетить и Нью-Йорк, полагают источники.

Открытие 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН запланировано на 17 сентября. Общие прения начнутся 24 сентября.