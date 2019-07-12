Палата представителей США одобрила поправку, предусматривающую новые санкции против России

ВАШИНГТОН, 12 июля. /ТАСС/. Палата представителей Конгресса одобрила в четверг поправку к проекту оборонного бюджета на 2020-й финансовый год, предусматривающую введение ограничительных мер по российскому суверенному долгу из-за приписываемого России вмешательства в американский избирательный процесс. Трансляцию заседания вел телеканал C-Span .

Поправка была предложена демократами от штата Калифорния Брэдом Шерманом и Максин Уотерс. "Эта поправка подразумевает настоящие, серьезные санкции против российского государства и предусматривает, что ни один гражданин США не сможет совершать новые сделки с российским суверенным долгом. Она предусматривает и механизм для снятия этих санкций, если администрация [США] придет к выводу, что Россия может не вмешиваться в американские выборы по крайней мере в ходе одного избирательного цикла, и если Конгресс согласится с этим выводом", - заявил Шерман. "Нам нужен серьезный механизм, чтобы наказать Россию за то, что она сделала с нашими предыдущими выборами, и сдерживать ее от вмешательства в будущие выборы", - утверждал он.

Сам проект оборонного бюджета, в который была включена поправка, Палате представителей еще только предстоит одобрить. Если законопроект будет утвержден нижней палатой Конгресса, поправка должна будет пройти через процедуру согласования законодателями обеих палат, прежде чем проект оборонного бюджета уже в новой версии отправится на подпись президенту США Дональду Трампу.

В распространенном во вторник 10-страничном заявлении Белого дома говорилось о том, что Трамп может наложить на законопроект вето. Американское правительство недовольно тем, что контролируемая демократами нижняя палата выделяет Пентагону $733 млрд вместо запрошенных ранее $750 млрд.

В конце июня Сенат Конгресса одобрил проект американского военного бюджета на $750 млрд. В Палате представителей рассматривается своя версия этого проекта. В случае принятия этой инициативы конгрессменами в ближайшие дни, законодателям обеих палат потребуется согласовать детали обоих проектов. Документы содержат значительные различия.

Спецслужбы США инкриминируют России вмешательство в американский избирательный процесс в 2016 году. Расследованием этих якобы имевших место попыток влияния занимался почти два года спецпрокурор Роберт Мюллер, который в итоге признал, что сговора между Москвой и президентом США Дональдом Трампом не было. Трамп неоднократно отметал подозрения в каких-либо неправомерных контактах с официальными лицами России в период избирательной кампании. Москва также много раз отвергала выводы о попытках повлиять на ход выборов в США.