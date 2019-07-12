Киев выразил протест из-за признания в РФ нежелательным "Всемирного конгресса украинцев"

КИЕВ, 12 июля. /ТАСС/. Министерство иностранных дел Украины назвало "демонстрацией репрессивной политики" решение Генеральной прокуратуры РФ о признании нежелательной на территории России деятельности канадской неправительственной организации Ukrainian World Congress. Соответствующее заявление в пятницу украинское ведомство разместило на своем официальном сайте.

"МИД Украины выражает решительный протест в связи с решением Генеральной прокуратуры России о признании нежелательной деятельности "Всемирного конгресса украинцев", - сказано в заявлении.

В МИД Украины считают, что "такое решение еще раз продемонстрировало неизменность репрессивной политики РФ, направленной на ликвидацию общественных организаций украинского меньшинства на территории РФ". В ведомстве также призвали международное сообщество рассматривать решение российской Генпрокуратуры как "дерзкое нарушение фундаментальных прав человека" и усилить дипломатическое давление на Россию.

В четверг Генеральная прокуратура РФ признала нежелательной на территории Российской Федерации деятельность канадской неправительственной организации "Всемирный конгресс украинцев ". Ведомство установило, что деятельность данной организации представляет угрозу основам конституционного строя и безопасности России.

Эта организация стала второй в этом году, деятельность которой признана нежелательной в РФ. 27 июня Генпрокуратура признала фонд Free Russia Foundation (Free Russia) (Фонд "Свободная Россия"), созданный в 2014 году группой российских эмигрантов в Вашингтоне. В частности, его подразделения действуют на территории Украины и Грузии. "Всемирный конгресс украинцев" стал 17-й организацией в списке нежелательных в РФ.

Нежелательные организации

Федеральный закон "О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан Российской Федерации" запрещает деятельность, создание и открытие на территории РФ структурных подразделений таких организаций, а также распространение их информационных материалов. Статус нежелательной также грозит НКО отказом в проведении операций с денежными средствами или иным ее имуществом со стороны кредитных и некредитных финансовых структур. При этом банки должны будут уведомить об этом Росфинмониторинг.

Предусмотрена административная ответственность за участие в деятельности нежелательной организации в виде штрафов до 100 тыс. рублей, а также уголовная ответственность с максимальным наказанием до лишения свободы на срок от 2 до 6 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 10 лет, если нарушения носят систематический (более двух раз за год) характер.