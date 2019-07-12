В Сеуле предложили провести расследование по факту обвинений Японии о нарушении санкций

ТАСС, 12 июля. Южная Корея считает необходимым провести расследование по факту заявлений Японии о якобы передаче Сеулом материалов стратегического назначения в КНДР. Об этом в пятницу заявил глава Совета национальной безопасности Республики Корея Ким Ю Гын.

"Эксперты Совета Безопасности ООН или другой уполномоченной организации должны провести тщательное расследование фактов нарушений торгового режима Южной Кореи и Японии. Таким образом можно положить конец ненужным дискуссиям", - подчеркнул Ким Ю Гын на брифинге. Он также отметил готовность южнокорейского правительства принести извинения и принять срочные меры в случае выявления нарушений торговых санкций со стороны Республики Корея.

1 июля японское правительство ужесточило контроль за экспортом в Южную Корею фторированного полиимида и фтористого водорода, которые могут использоваться для производства ядерного оружия. Токио считает, что Сеул пренебрегает соблюдением торгового эмбарго с КНДР, вследствие чего некоторые поставляемые из Японии в Южную Корею материалы могут попадать в Северную Корею. Южнокорейская сторона отвергает подобные обвинения, утверждая, что Токио использует ситуацию в политических целях, пытаясь нанести ущерб экономике Республики Корея.

На обострение южнокорейско-японских отношений повлияло требование Сеула об уплате японской стороной компенсаций корейским рабочим за принуждение их к подневольному труду во время Второй мировой войны. Правительство Японии отвергло решение суда, подчеркнув, что данный вопрос был окончательно решен при нормализации отношений Токио и Сеула в 1965 году. Между тем Южная Корея инициировала процедуру конфискации активов японской компании, обвиненной в эксплуатации корейцев на своих предприятиях.