СМИ: в ходе манифестаций "желтых жилетов" во Франции были ранены 550 жандармов

ПАРИЖ, 12 июля. /ТАСС/. Манифестации "желтых жилетов", проходящие во Франции с ноября прошлого года, привели к травмам 550 сотрудников жандармерии. Об этом в пятницу сообщил генеральный директор французской жандармерии генерал Ришар Лизюре, выступая в эфире радиостанции RTL .

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"Ранения различной степени тяжести получили в ходе действий по наведению порядка 550 жандармов. Это показатель того, насколько сильными проявлениями насилия сопровождаются эти манифестации. Причем такая ситуация сложилась с самого начала массовых выступлений протеста", - сказал генерал.

В то же время он выступил с оправданием широкого применения жандармерией и полицией спецружей, стреляющих крупнокалиберными резиновыми пулями. "Это необходимо в частности для того, чтобы защитить самих сотрудников, подвергающихся нападениям. В противном случае, если запретить эти спецсредства, сотрудники просто окажутся безоружными", - сказал генерал.

При этом он признал, что генеральной инспекцией жандармерии начато 15 расследований по жалобам на жестокие действия, из них в восьми утверждается, что травматические ружья применялись необоснованно. Одно из таких расследований уже было закрыто за отсутствием состава преступления", - сказал Ришар Лизюре. "На нынешнем этапе не было возбуждено ни одного дела против полицейских или жандармов по подозрению в необоснованном использовании спецружей", - подчеркнул он.

Акции "желтых жилетов" начались во Франции 17 ноября 2018 года. Первоначально они проходили в знак протеста против повышения цен на автомобильное топливо. Именно поэтому "униформой" движения стали светоотражающие желтые жилеты автомобилистов. Первая акция собрала 282 тысячи участников, с тех пор их число каждый раз снижалось.

Список требований участников общественной кампании теперь включает не только социально-экономические, но и политические претензии к властям.