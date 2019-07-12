"Слуга народа" обещает в первую очередь принять законы об импичменте и неприкосновенности

КИЕВ, 12 июля. /ТАСС/. Партия украинского президента "Слуга народа" в новом составе Верховной рады намерена добиваться принятия законопроектов об импичменте, снятии депутатской неприкосновенности и ответственности за незаконное обогащение. Об этом заявил председатель партии Дмитрий Разумков.

"После парламентских выборов партия "Слуга народа" будет в первую очередь настаивать на принятии законопроектов об импичменте президента, об ответственности за незаконное обогащение, которые внес Владимир Зеленский, и об отмене депутатской неприкосновенности", - сказал Разумков журналу "Новое время". Сейчас, добавил он, партия разрабатывает законопроект о парламентской оппозиции.

Партия "Слуга народа" за 10 дней до выборов в парламент удерживает лидирующую позицию в рейтинге политических сил и, согласно опросам, может получить около 50% электоральной поддержки.

В нынешнем же составе Рады Зеленскому не удалось найти желаемую поддержку. Так, его инициативы о процедуре импичмента и о наказании за незаконное обогащение депутаты отказались даже выносить на рассмотрение.

Накануне глава государства озвучил инициативу расширить действие закона о люстрации таким образом, чтобы процедура очищения власти касалась не только чиновников времен президента Виктора Януковича, но и тех, кто работал при Петре Порошенко. Новая идея Зеленского вновь вызвала шквал критики и насмешек со стороны многих депутатов Рады.