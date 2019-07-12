Президент Молдавии выступил за скорейшее возобновление переговоров по Приднестровью

КИШИНЕВ, 12 июля. /ТАСС/. Президент Молдавии Игорь Додон высказался за скорейшее возобновление переговоров по приднестровской проблеме в формате "пять плюс два" (Молдавия и Приднестровье - стороны конфликта, Россия и Украина - гаранты и посредники, ОБСЕ - посредник, а США и ЕС - наблюдатели). Об этом глава республики сообщил в пятницу на своей странице в Facebook после встречи с посредниками и наблюдателями, которые посетили Кишинев с задачей активизировать диалог.

"Выразил надежду на то, что совместные усилия посредников и наблюдателей откроют перспективы проведения встречи в переговорном формате "пять плюс два" в ближайшее время", - отметил политик.

Он выделил три основных приоритета в вопросах урегулирования на предстоящий период. "1. Права человека и демократизация Приднестровья, обеспечение свободного передвижения людей, грузов и услуг по всей территории Республики Молдова. 2. Восстановление единого торгово-экономического пространства Республики Молдова. 3. Создание предпосылок по возобновлению в 2020 году переговоров по политическому урегулированию приднестровской проблемы", - написал Додон.

Переговорный процесс застопорился из-за начавшейся в начале года кампании по выборам в парламент Молдавии, которые привели к смене власти в республике. В пятницу посредники посетят Тирасполь, где встретятся с руководством непризнанной республики. Ранее представитель РФ в переговорном процессе Сергей Губарев отметил, что переговоры могут быть возобновлены в сентябре.