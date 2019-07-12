У Трампа рекордный рейтинг. Второй срок уже в кармане?

Президентские выборы в США состоятся чуть меньше чем через полтора года, однако уже сейчас американские политологи спорят о том, каким будет их исход. Новым материалом для анализа стали результаты социологического опроса, проведенного по заказу телекомпании ABC и газеты The Washington Post (WP). Согласно его итогам, рейтинг президента США Дональда Трампа достиг максимального показателя с момента инаугурации благодаря успешной экономической политике. Означает ли это, что переизбрание действующего американского лидера на второй срок гарантировано?
Рекорд и антирекорд
Чтобы ответить на этот вопрос, нужно подробнее рассмотреть, что именно показали результаты исследования.
ABC и WP в особых симпатиях к Трампу обвинить сложно. Они в весьма критическом ключе освещают события, касающиеся работы его администрации. Трамп в свою очередь не раз причислял оба СМИ к "фейковым".
Согласно результатам опроса, проведенного среди примерно тысячи человек по всей стране в период с 28 июня по 1 июля, одобряют работу Трампа на посту главы государства 44% респондентов, противоположного мнения придерживаются 53%.
Для Трампа это личный рекорд, ведь ранее положительную оценку его работе на посту главы государства ни разу не давали более 42% респондентов. Да и этот показатель был зафиксирован лишь однажды — в апреле 2017 года, то есть спустя четыре месяца после инаугурации. При этом несколько раз его рейтинг падал до 36%.
В среднем в течение примерно двух с половиной лет после инаугурации Трампа положительно оценивали его работу лишь 39% респондентов. И это — второй рекордный показатель, зафиксированный в исследовании ABC и WP. За все время проведения данных опросов ни у одного американского лидера за такой же период после инаугурации рейтинг не был таким низким.
Для сравнения: в течение первых двух с половиной лет президентского срока Барака Обамы его средний рейтинг составлял 54%, у Джорджа Буша — младшего — 70%, а у Билла Клинтона — 51%. Как констатируют исследователи, итоги опроса — это, конечно, успех для Трампа, но он по-прежнему остается крайне непопулярным лидером.
Результаты исследования ABC и WP в целом совпадают с показателями, опубликованными аналитической службой Real Clear Politics. Она регулярно представляет оценки, основанные на обобщении десятков опросов общественного мнения в США. Согласно ее данным, в течение последних трех месяцев рейтинг Трампа постепенно улучшался и достиг показателя, близкого к рекордному, — около 44%.
Экономика — главный козырь
Рост популярности хозяина Белого дома связан с тем, что его экономическую политику большинство респондентов считают успешной. Положительную оценку ей дали 51% участников опроса ABC и WP, отрицательную — 42%.
У респондентов есть все основания для оптимизма. По данным Минтруда США, безработица в стране в апреле этого года снизилась до 3,6%. Это минимальный показатель с 1969 года. Ключевые американские биржевые индексы в течение последних месяцев не раз обновляли максимумы. Dow Jones, к примеру, 11 июля впервые достиг отметки в 27 000 пунктов. Рост ВВП, согласно прогнозам, в текущем году составит 2,1%. Все это дает Трампу серьезное преимущество на предстоящих выборах.
Вместе с тем ни одно из других направлений политики Трампа положительно не оценила даже половина респондентов. Так, шаги его администрации по предотвращению изменения климата одобрили 29% участников опроса, а внешнюю политику — 40%. Однако с точки зрения предстоящих выборов эти темы вторичны.
"В США во время предвыборной кампании основное внимание приковано к вопросам внутренней политики и, в особенности, экономики, если только не имеет место серьезный международный кризис", — отмечал, в частности, в беседе с корреспондентом ТАСС во время предыдущей предвыборной гонки директор Центра Шоренстейн по изучению СМИ, политики и общественного мнения, профессор Гарвардского университета Марвин Калб. Такого же мнения придерживались тогда и все другие опрошенные ТАСС эксперты, в том числе профессор политологии Нью-Йоркского университета Джин Зэйно, специализирующаяся на вопросах, связанных с электоральными процессами, и профессор политологии Университета штата Теннесси Андрей Коробков.
Дальнейшему повышению рейтинга Трампа способствовало бы укрепление социально-экономических показателей. Последует ли оно, зависит, к примеру, от исхода торговых споров, которые ведут США с Китаем и рядом других стран. Победа в них однозначно повысила бы шансы Трампа на переизбрание.
В прошлой президентской гонке большую роль сыграли всевозможные информационные вбросы, а также раздуваемые СМИ слухи о кандидатах. Как они могут изменить расстановку сил, сейчас прогнозировать невозможно.
Мнимое превосходство
Кто станет соперником Трампа на выборах, будет объявлено на партийном съезде демократов в июле 2020 года. Сейчас считается, что наибольшие шансы на выдвижение кандидатом в президенты от Демократической партии имеют пять политиков. Это бывший вице-президент Джо Байден, сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс, сенатор от Массачусетса Элизабет Уоррен, мэр города Саут-Бенд (штат Индиана) Пит Буттеджадж и сенатор от Калифорнии Камала Харрис.
По данным ABC и WP, если бы президентские выборы состоялись на момент опроса, каждого их этих пяти политиков поддержало бы больше избирателей, чем Трампа. Байден, будучи кандидатом от демократов, получил бы 55% голосов избирателей, Трамп — 41%. Сандерс одержал бы победу над Трампом при соотношении 51% к 45%, Уоррен — 51% к 44%, Харрис — 51% к 43%, Буттеджадж — 48% к 44%.
Впрочем, это совсем не означает, что исход выборов уже предрешен, ведь поддерживать того или иного кандидата на словах и непосредственно проголосовать за него — разные вещи.
Когда тот же вопрос задали не всем респондентам, имеющим право голоса, а только тем, кто уже прошел необходимую в большинстве штатов для голосования регистрацию, результаты были иными. Значимый перевес по сравнению с Трампом имеет только Байден. Он победил бы Трампа с результатом 53% голосов к 43%. Остальные четверо демократов либо не имеют преимущества перед действующим президентом, либо оно на уровне статистической погрешности.
Не стоит спешить с выводами о превосходстве демократов и потому, что президентские выборы в США непрямые. Последнее слово остается за коллегией выборщиков. Так, на выборах 2016 года Трамп одержал убедительную победу над кандидатом от демократов Хиллари Клинтон, хотя за него проголосовало примерно на 2,1% граждан меньше. Республиканец заручился 304 голосами коллегии выборщиков против 227 голосов у его соперницы.
Повороты в президентских гонках в США могут быть весьма резкими и непредсказуемыми. За полтора года до президентских выборов 2016 года лидерам гонки среди республиканцев считались экс-губернатор Флориды Джеб Буш, сенатор Марко Рубио и нейрохирург Бен Карсон. В последующие месяцы стало ясно, что шансов на выдвижение кандидатом в президенты у них нет, а роль фаворита неожиданно закрепилась за Трампом.
Иван Пильщиков