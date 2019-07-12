У Трампа рекордный рейтинг. Второй срок уже в кармане?

Рост положительных оценок — это, конечно, успех для 45-го президента. Но он по-прежнему остается крайне непопулярным лидером

Президентские выборы в США состоятся чуть меньше чем через полтора года, однако уже сейчас американские политологи спорят о том, каким будет их исход. Новым материалом для анализа стали результаты социологического опроса, проведенного по заказу телекомпании ABC и газеты The Washington Post (WP). Согласно его итогам, рейтинг президента США Дональда Трампа достиг максимального показателя с момента инаугурации благодаря успешной экономической политике. Означает ли это, что переизбрание действующего американского лидера на второй срок гарантировано? Рекорд и антирекорд Чтобы ответить на этот вопрос, нужно подробнее рассмотреть, что именно показали результаты исследования. ABC и WP в особых симпатиях к Трампу обвинить сложно. Они в весьма критическом ключе освещают события, касающиеся работы его администрации. Трамп в свою очередь не раз причислял оба СМИ к "фейковым".

Согласно результатам опроса, проведенного среди примерно тысячи человек по всей стране в период с 28 июня по 1 июля, одобряют работу Трампа на посту главы государства 44% респондентов, противоположного мнения придерживаются 53%. Для Трампа это личный рекорд, ведь ранее положительную оценку его работе на посту главы государства ни разу не давали более 42% респондентов. Да и этот показатель был зафиксирован лишь однажды — в апреле 2017 года, то есть спустя четыре месяца после инаугурации. При этом несколько раз его рейтинг падал до 36%. В среднем в течение примерно двух с половиной лет после инаугурации Трампа положительно оценивали его работу лишь 39% респондентов. И это — второй рекордный показатель, зафиксированный в исследовании ABC и WP. За все время проведения данных опросов ни у одного американского лидера за такой же период после инаугурации рейтинг не был таким низким. Для сравнения: в течение первых двух с половиной лет президентского срока Барака Обамы его средний рейтинг составлял 54%, у Джорджа Буша — младшего — 70%, а у Билла Клинтона — 51%. Как констатируют исследователи, итоги опроса — это, конечно, успех для Трампа, но он по-прежнему остается крайне непопулярным лидером. Результаты исследования ABC и WP в целом совпадают с показателями, опубликованными аналитической службой Real Clear Politics. Она регулярно представляет оценки, основанные на обобщении десятков опросов общественного мнения в США. Согласно ее данным, в течение последних трех месяцев рейтинг Трампа постепенно улучшался и достиг показателя, близкого к рекордному, — около 44%. Экономика — главный козырь Рост популярности хозяина Белого дома связан с тем, что его экономическую политику большинство респондентов считают успешной. Положительную оценку ей дали 51% участников опроса ABC и WP, отрицательную — 42%.

У респондентов есть все основания для оптимизма. По данным Минтруда США, безработица в стране в апреле этого года снизилась до 3,6%. Это минимальный показатель с 1969 года. Ключевые американские биржевые индексы в течение последних месяцев не раз обновляли максимумы. Dow Jones, к примеру, 11 июля впервые достиг отметки в 27 000 пунктов. Рост ВВП, согласно прогнозам, в текущем году составит 2,1%. Все это дает Трампу серьезное преимущество на предстоящих выборах. Вместе с тем ни одно из других направлений политики Трампа положительно не оценила даже половина респондентов. Так, шаги его администрации по предотвращению изменения климата одобрили 29% участников опроса, а внешнюю политику — 40%. Однако с точки зрения предстоящих выборов эти темы вторичны. "В США во время предвыборной кампании основное внимание приковано к вопросам внутренней политики и, в особенности, экономики, если только не имеет место серьезный международный кризис", — отмечал, в частности, в беседе с корреспондентом ТАСС во время предыдущей предвыборной гонки директор Центра Шоренстейн по изучению СМИ, политики и общественного мнения, профессор Гарвардского университета Марвин Калб. Такого же мнения придерживались тогда и все другие опрошенные ТАСС эксперты, в том числе профессор политологии Нью-Йоркского университета Джин Зэйно, специализирующаяся на вопросах, связанных с электоральными процессами, и профессор политологии Университета штата Теннесси Андрей Коробков. Дальнейшему повышению рейтинга Трампа способствовало бы укрепление социально-экономических показателей. Последует ли оно, зависит, к примеру, от исхода торговых споров, которые ведут США с Китаем и рядом других стран. Победа в них однозначно повысила бы шансы Трампа на переизбрание. В прошлой президентской гонке большую роль сыграли всевозможные информационные вбросы, а также раздуваемые СМИ слухи о кандидатах. Как они могут изменить расстановку сил, сейчас прогнозировать невозможно. Мнимое превосходство Кто станет соперником Трампа на выборах, будет объявлено на партийном съезде демократов в июле 2020 года. Сейчас считается, что наибольшие шансы на выдвижение кандидатом в президенты от Демократической партии имеют пять политиков. Это бывший вице-президент Джо Байден, сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс, сенатор от Массачусетса Элизабет Уоррен, мэр города Саут-Бенд (штат Индиана) Пит Буттеджадж и сенатор от Калифорнии Камала Харрис.

Описание Джо Байден © AP Photo/Bebeto Matthews