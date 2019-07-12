Главы МИД ЕС обсудят 15 июля пути снижения риска военной эскалации ситуации вокруг Ирана

БРЮССЕЛЬ, 12 июля. /ТАСС/. Министры иностранных дел 28 стран Евросоюза на плановом заседании 15 июля обсудят пути снижения риска военной эскалации в связи с ситуацией вокруг Ирана и Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе. Об этом сообщил в пятницу журналистам в Брюсселе представитель ЕС в преддверии встречи.

"Министры иностранных дел обсудят Иран. Как ожидается, они сосредоточатся на напряженной ситуации в регионе и вокруг региона Персидского залива и рассмотрят пути снижения существующего риска просчетов, которые могут привести к военной эскалации", - сказал он.

По словам дипломата, главы МИД призовут стороны к максимальной сдержанности. "Министры призовут к максимальной сдержанности. Мы ожидаем, что Иран вернется к полной реализации СВПД. И продолжаем сожалеть о санкциях США против Ирана", - добавил источник.

Проблема иранского ядерного досье резко обострилась после одностороннего выхода США из СВПД 8 мая 2018 года и введения против Ирана американских экономических санкций в сфере нефтяного экспорта. Ровно через год - 8 мая 2019 года - президент Ирана Хасан Роухани объявил, что Тегеран приостанавливает часть обязательств по ядерной сделке и дает другим участникам два месяца (до 8 июля) на то, чтобы вернуться к ее выполнению. 8 июля представитель Организации по атомной энергии Ирана Бехруза Камальванди заявил, что Тегеран начал обогащать уран выше 3,67% - максимального уровня, предусмотренного ядерной сделкой.